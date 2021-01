Les forces de sécurité veilleront à l’application des mesures du ministère de la Santé

Le ministère de l’Intérieur a invité les citoyens au strict respect des restrictions de déplacement pour limiter la propagation du Covid-19, assurant que » les forces de sécurité veilleront à l’application des mesures, annoncées mardi par le ministère de la Santé « .

- Publicité-

Le département de la Santé a décidé d’instaurer un confinement général de quatre jours à partir de ce jeudi pour freiner l’envolée des cas de contamination par le coronavirus qui a atteint des records, entraînant une situation » très dangereuse « , selon le ministre de la Santé.

Ces mesures de confinement, qui incluent un couvre-feu renforcé, entrent en vigueur, jeudi 14 janvier, jour du dixième anniversaire de la révolution.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a rappelé qu’il serait interdit de circuler entre 16 heures et 06 heures, de jeudi à dimanche. Tout déplacement entre les régions durant le confinement général est interdit sauf en cas de détention d’une autorisation, a averti le ministère.

Durant cette période, les manifestations culturelles et autres seront aussi interdites.

S’agissant des restaurants et des cafés, tous types confondus, ils seront aussi fermés, a encore souligné le ministère de l’Intérieur, invitant les citoyens à prendre toutes les mesures de précaution et à respecter le protocole sanitaire.

Au cours d’une conférence de presse mardi, le ministre de la Santé a annoncé la suspension des cours dans les écoles, lycées et facultés du 13 au 24 janvier courant.

» La situation est très dangereuse et dépasse les capacités de prise en charge des patients « , a mis en garde Nissaf Ben Alya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Le ministre a attribué cette situation à » l’absence de respect des mesures » sanitaires.