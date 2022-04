Les français résidents en Tunisie ont participé au premier tour des élections présidentielles françaises.

Près de 13 bureaux de vote ont été ouverts, de 8h à 19h, à Bizerte, la Marsa, Nabeul, Tunis, Djerba, Sousse et Sfax, selon l’Ambassade de France à Tunis.

Un bureau de vote a été réservé au Consulat général de France à Tunis, pour les Français résidents en Libye.

Les bureaux de vote de Sousse et du Lycée Pierre Mendès France à Tunis ont enregistré une forte affluence tout au long de la journée, a-t-on ajouté de même source.

A noter que 12 candidats participent à la course présidentielle (4 femmes et 8 hommes), dont le président sortant Emmanuel Macron.

Le premier tour des élections présidentielles a lieu le dimanche 10 avril. Un second tour est prévu le dimanche 24 avril.