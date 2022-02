Les freins à la récupération par l’Etat de son argent spolié

Au rang des raisons derrière le blocage du processus de récupération de l’argent spolié de l’Etat tunisien, figure l’absence de moyens d’action et de garanties émanant du chef du Contentieux de l’Etat, a affirmé le membre du Bureau exécutif de l’Union des conseillers du contentieux de l’Etat, Fouad Slama, y ajoutant l’absence d’une formation permanente et d’une formation dédiée sans parler des « tergiversations » de la loi relative à la création d’une instance pour les affaires de l’Etat garantissant l’indépendance de l’institution et son efficacité, a-t-il expliqué dans une déclaration à Mosaique fm.

- Publicité-

D’autre part, il a annoncé que la profession a décidé d’observer une grève de trois jours du mardi au jeudi, cette semaine.