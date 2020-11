Les greffiers, techniciens et agents de justice entament un sit-in ouvert

Les greffiers et agents de justice ainsi que les techniciens en informatique entament à partir de ce mardi un sit-in ouvert au siège du tribunal de première instance de Tunis.

Ils réclament la satisfaction de leurs revendications soumises par le syndicat aux autorités compétentes depuis une dizaine d’années, précise Kamel Koussani, membre du syndicat de base du tribunal de première instance de Tunis.

Selon le responsable syndical, le sit-in est observé à l’appel de la Fédération générale des agents de la justice et décidé lors de sa réunion tenue le 21 novembre dernier.

Parmi les principales revendications des greffiers et agents de justice, la promulgation du statut particulier de ce corps de métier qui a été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple depuis 2013, a déclaré à l’agence TAP, le responsable syndical.

L’institution de ce cadre juridique permet aux greffiers et agents de justice d’accéder à des grades supérieurs et de répondre à leurs revendications financières légitimes, a-t-il souligné.

Les greffiers et agents de justice réclament également une prime spécifique dont bénéficient également les agents des recettes fiscales.