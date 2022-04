Des réfugiés en sit-in à Tunis revendiquent leur réinsertion dans d’autres pays

Des réfugiés et des demandeurs d’asile ont exprimé mercredi leur colère face à la détérioration de leur situation humanitaire suite à leur évacuation des centres de réfugiés dans le sud tunisien. Ils ont appelé lors d’une conférence de presse, le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR), à les réinstaller dans d’autres pays pour préserver leur dignité et ouvrir de nouvelles perspectives.

Le réfugié soudanais de Darfour, Abderrassoul Ibrahim, a indiqué que 214 réfugiés sont en sit-in devant le siège de l’UNHCR, dont 23 enfants et 19 femmes. L’UNHCR les a obligés de quitter les centres de réfugiés en leur octroyant une allocation de 250dt durant 3 mois seulement. Abderrassoul a exprimé le rejet de cette situation lamentable appelant à les réinsérer dans d’autres pays et à protéger leur droit et dignité. Les réfugiés ont également dénoncé la nonchalance de l’UNHCR face à leur situation malgré le sit-in observé depuis des semaines après leur évacuation des centres de réfugiés.