Le HCR cherche à dialoguer avec les réfugiés  en sit-in devant son siège à Tunis

Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Tunis tente de dialoguer avec les réfugiés et demandeurs d’asile africains qui tiennent un sit-in depuis samedi dernier devant les bureaux à Tunis, demandant à être évacués vers d’autres pays.

Ila affirmé poursuivre ses efforts pour s’engager avec les manifestants afin de trouver des solutions pacifiques et offrir un soutien pratique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Bien que nous comprenions les défis auxquels de nombreux manifestants doivent faire face, nous sommes désolés du fait que toutes nos offres ont été rejetées jusqu’à présent. Malheureusement, les options de réinstallation restent extrêmement limitées compte tenu du nombre de créneaux horaires attribués par les pays de réinstallation et du fait qu’elles ne sont disponibles que pour les réfugiés les plus vulnérables ».

« Le HCR reste prêt à dialoguer avec ce groupe pour garantir une solution pacifique et à offrir son soutien, sur la base des critères pertinents de protection et de vulnérabilité et des besoins de protection internationale ». Le HCR a ensuite précisé que « le mécanisme d’évacuation humanitaire est exceptionnellement en place en Libye uniquement en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le programme d’évacuation humanitaire est une mesure de dernier recours qui intervient généralement dans des situations extrêmes où les réfugiés et les demandeurs d’asile sont confrontés à des violations de leurs droits fondamentaux et où la fourniture d’assistance et de protection est devenue impossible ».

L’agence onusienne a appelé « à la modération et à une solution pacifique à cette situation difficile et est prête à collaborer avec les autorités, les partenaires et les réfugiés et toutes les parties concernées pour trouver des solutions alternatives et adéquates afin de satisfaire les demandes des manifestants et de prévenir la violence ou les dommages contre quiconque, y compris le personnel, les manifestants ou d’autres membres du public en général », a conclu le communiqué.