Les hommes d’affaire pakistanais invités à investir en Tunisie

L’ambassadeur de Tunisie au Pakistan , Borhene El Kamal, a invité les hommes d’affaires de Khyber Pakhtunkhwa à investir dans des secteurs potentiels en Tunisie. Les perspectives d’amélioration des relations commerciales bilatérales entre le Pakistan et la Tunisie sont meilleures, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec la communauté des affaires de la province.

Le diplomate a assuré qu’en raison de sa proximité, la Tunisie est une porte d’accès à l’Afrique et ensuite à l’Europe, ajoutant que la Tunisie et le Pakistan entretiennent de bonnes relations politiques, économiques, commerciales et de défense. Toutefois, il a souligné que les relations d’affaires entre les deux pays devaient être renforcées davantage en tirant parti des expériences et du potentiel de chacun.

Ila annoncé que la Tunisie va organiser une conférence sur le commerce et les affaires l’année prochaine, en précisant que cette importante rencontre commerciale permettrait de rapprocher les communautés commerciales et d’affaires et de tirer profit de leurs expériences respectives.

L’ambassadeur a souligné le potentiel et les opportunités d’investissement pour les hommes d’affaires pakistanais et en particulier ceux de Khyber Pakhtunkhwa dans divers secteurs, notamment l’olivier, le tourisme, les sports, l’art et l’artisanat, les engrais, le pétrole et le gaz, etc. Il a également appelé au renforcement des relations politiques et de défense avec le Pakistan.