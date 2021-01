Les hommes d’affaires tunisiens et libyens s’attachent à déblayer le terrain vers l’intégration économique

Le président de l’Union générale des chambres de commerce libyennes, Mohamed Raied, a rencontré, jeudi, Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, au siège de cette dernière à Tunis.

Citée par « Libya Herald », l’Union des chambres libyennes a indiqué que la réunion a porté sur les relations économiques entre la Tunisie et la Libye, où l’importance de l’intégration économique mutuelle a été soulignée, et les obstacles qui empêchent le développement de la coopération bilatérale, que ce soit au niveau des échanges commerciaux ou des investissements conjoints, ont été passés en revue.

La réunion de travail a également été suivie par le président de la commission de l’économie, du commerce et des investissements du Parlement libyen, et par Haykel Mekki, président de la commission des finances, de la planification et du développement du parlement tunisien en présence d’un certain nombre de membres du bureau exécutif de la Fédération et de membres de la Chambre économique mixte libyenne-tunisienne.