Les incendies font rage dans le nord d’Israël après des attaques à la roquette

Les incendies continuent de faire rage dans le nord d’Israël suite aux attaques de roquettes et de drones en provenance du Liban.

Un certain nombre de maisons seraient en feu à Kiryat Shmona, et des équipes de pompiers sont réparties dans toute la ville, en grande partie évacuée, pour venir à bout des flammes.

Des incendies sont également signalés dans les régions du mont Adir et d’Amiad, ce qui a entraîné la fermeture d’artères principales dans la région de Galilée.

La police affirme que les forces « évacuent les maisons, dirigent la circulation et effectuent des analyses de diverses zones tandis que les pompiers aidés par d’autres aident à éteindre les flammes ».

