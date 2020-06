Les industriels du secteur de la tomate ambitionnent d’exporter une partie de l’excédent du concentré de tomates vers les marchés extérieurs, selon le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la promotion des exportations tunisiennes en cette période marquée par la pandémie covid-19 a fait observer le patron du patronat lors d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège de l’UTICA, en présence du président de la chambre syndicale nationale de l’industrie des conserves alimentaires, Montasar Khalfallah, le directeur général du groupement des industries des conserves alimentaires, Jamel Jariï, et la directrice générale des industries alimentaires, Hamida Belgaïed.

Le ministre de l’Industrie, Salah Ben Youssef a appelé au cours de cette rencontre consacrée à l’examen des perspectives du développement de la filière de la tomate dans le cadre d’une action commune entre les différents intervenants dans le secteur de la tomate et la profession, à accélérer la création d’un label de qualité dans cette filière et à parachever les procédures de la mise en place d’un système de paiement selon la qualité des produits pour le généraliser par la suite.

Les participants à cette réunion ont évoqué l’importance de la préservation de l’environnement en adoptant de nouvelles, techniques pour assurer la réutilisation des eaux des usines et leur traitement afin qu’elles soient conformes aux normes de qualité en vigueur.

IL convient de rappeler que la superficie programmée pour la culture des tomates saisonnières est estimée à 16 mille ha, avec un stock de 23 mille, tonnes, constituées depuis l’année dernière.

Il est prévu que la production des tomates fraiches atteigne un volume de 1 million de tonnes au cours de la saison 2019-2020, s’ajoutant à une production de 123 mille tonnes de conserves de tomates.

Par ailleurs la filière du sucre en Tunisie a fait l’objet d’une, réunion de travail entre le ministre de l’Industrie et le patron du patronat, au cours de laquelle ils ont souligné l’importance de développer cette filière afin d’assurer la couverture des besoins des marchés locaux, estimés à 365 mille tonnes avec la préservation de sa pérennité et le renforcement de la production locale en sucre extraite à partir des betteraves.

Les participants ont recommandé, selon les données du ministère de l’Industrie, de promouvoir davantage la production des betteraves et d’élargir les superficies consacrées à cette culture pour atteindre 4500 ha , sachant que les betteraves jouent un rôle prépondérant dans la culture en alternance, en améliorant la rentabilité et la productivité agricole et en contribuant à la fertilisation des terres agricoles dans les périmètres irrigués publics dans les gouvernorats de Béja et Jendouba.

La réunion a vu la participation du membre du bureau exécutif de l’UTICA, Hammadi Koôli , le PDG de la société Tunisienne du sucre de Béja, Mohamed Abhari Gabsi et le directeur général des industries alimentaires » Général Industrie du Nord « , Elyes Gasmi.