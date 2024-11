Les investissements agricoles approuvés jusqu’au mois d’octobre 2024 sont en baisse de 5%

Les investissements agricoles approuvés jusqu’au mois d’octobre, ont atteint 25,8 millions de dinars en baisse de 5% par rapport à la même période de l’année dernière, a fait savoir jeudi, l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) dans son bulletin ONAGRI Vigiliance de mois de novembre 2024.

Les sources de financement de ces investissements sont réparties entre 59% d’autofinancement, 42% de primes d’investissement et seulement 1,3% de crédits bancaires. Toutes les sources de financements se sont inscrites en baisse, par rapport à la même période de l’année dernière de respectivement 6%, 2% et 19% .

Ces investissements ont été orientés notamment vers les activités d’irrigation à raison de 47% contre 13% pour l’acquisition des équipements agricoles et 9% pour la pêche.

S’agissant de la répartition géographique, les investissements ont été concentrés dans les gouvernorats du sud-est à hauteur de 29%, suivis par les gouvernorats du centre-ouest (21), puis par ceux du nord-ouest (11%).

