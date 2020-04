Les larmes de Mekki, les menaces de Mechichi et le désarroi des patrons, Impact du Covid-19 sur les activités économiques: 81% des entreprises en difficultés

Coronavirus : Six décès et 40 contaminations confirmées parmi les Tunisiens résidant en Italie depuis le début de la pandémie Le Coronavirus a fait six morts et 40 contaminés parmi les Tunisiens résidant en Italie, a déclaré, mercredi à la TAP, Moez Sinaoui, ambassadeur de Tunisie en Italie، Sinaoui a

Réunion de la cellule d’encadrement et d’appui chargée de suivre la situation des entreprises touchées par la crise du coronavirus La cellule d’encadrement et d’appui chargée de suivre la situation des entreprises ayant subi le plus de pertes à cause du coronavirus, a tenu, mercredi, sa première réunion, sous la