Les livraisons en provenance des États-Unis sont retardées, confirme un importateur israélien d’équipements militaires

Le propriétaire de l’entreprise affirme que le ministère américain de la défense a retardé pendant des mois l’octroi de licences d’exportation d’équipements militaires ; il ajoute que même les fabricants britanniques et chinois ont refusé de fournir des équipements.

Il a déclaré jeudi qu’il y avait effectivement un arrêt dans la fourniture d’équipements militaires des États-Unis à Israël.

« Même si la politique n’est pas officielle, le ministère américain de la Défense retarde depuis des mois les licences d’exportation d’équipements militaires vers Israël, y compris les licences d’équipements à double usage destinés à des applications civiles et militaires », selon le propriétaire israélien.

« En tant qu’entreprise privée important du matériel militaire pour diverses unités des FDI et de la police, j’ai été confronté à ce problème. Les Américains prétendent qu’il n’y a pas de politique de retard dans les livraisons, mais c’est la réalité », a-t-il ajouté.

« J’ai des licences qui ont été retardées de six mois, certaines n’étant même pas destinées à Tsahal mais à la police. Tous les regards sont désormais tournés vers le ministre de la défense, Yoav Gallant, dans l’espoir que, lors de sa visite aux États-Unis, il résoudra le problème, qui s’étend au-delà des seuls États-Unis.

