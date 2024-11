Les méthodes de guerre d’Israël à Gaza « s’apparentent à un génocide », selon une commission de l’ONU

La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza correspond aux caractéristiques d’un génocide, a déclaré un comité des Nations unies, accusant le pays d’utiliser la famine comme méthode de guerre.

Dans un rapport publié jeudi, le comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes a accusé le pays « d’utiliser la famine comme méthode de guerre », ce qui a entraîné « des pertes civiles massives et des conditions de vie dangereuses » pour les Palestiniens.

Le dernier rapport des Nations unies reflète celui publié en mars par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, qui avait conclu qu’il existait des « motifs raisonnables » de croire qu’Israël commettait un génocide à Gaza.

Le rapport couvre les neuf premiers mois de la guerre d’Israël à Gaza, qui a suivi l’attaque menée par le Hamas dans le sud d’Israël en octobre 2023, au cours de laquelle environ 1 139 personnes ont été tuées et plus de 200 ont été faites prisonnières.

Le rapport souligne également qu’en dépit des appels répétés des Nations unies, des ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Israël a continué d’infliger une « punition collective » à la population palestinienne.

