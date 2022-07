Les négociateurs du FMI reçus à l’UTICA

La situation économique, sociale et financière du pays, ainsi que les réformes nécessaires à prendre pour que l’économie tunisienne reprenne son rythme de croissance et pour répondre aux demandes d’emploi et d’améliorer les services publics, ont été au centre d’une entretien, mardi, entre des responsables du Bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) et une délégation du Fonds monétaire international (FMI), actuellement en visite en Tunisie.

Les représentants de l’UTICA ont exposé à cette occasion la vision de l’organisation patronale et ses propositions pour relancer l’économie nationale et booster l’investissement, a précisé l’UTICA, dans un communiqué.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance du rôle joué par le secteur privé tunisien, notamment en termes d’investissement, d’exportation, et de création d’emplois, ainsi que sa contribution à faire face aux difficultés économiques sociales et financières auxquelles fait face la Tunisie.

Les deux parties ont évoqué les négociations en cours entre la Tunisie et le FMI. Les représentants de l’organisation patronale ont formulé le souhait de voir ces négociations aboutir à la conclusion d’un nouvel accord de coopération entre la Tunisie et le FMI.