Les préoccupations des ingénieurs au centre d’un entretien Bouden-Sahnoun

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, mercredi, le doyen de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), Kamel Sahnoun, au palais de la Kasabah.L’entretien a permis de passer en revue les préoccupations des ingénieurs des deux secteurs public et privé, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.L’accent a été mis également sur la nécessité d’améliorer les conditions professionnelles et la qualité de formation des ingénieurs outre la révision des lois régissant la profession.La cheffe du gouvernement a salué le rôle joué par les ingénieurs dans l’édification et le développement de l’économie nationale et leur contribution à la concrétisation des plans de développement économique et social, selon la même source.De son côté, Sahnoun a qualifié cette rencontre de « positive », formulant l’espoir de voir le rôle et la place de l’ingénieur valorisés davantage dans l’économie nationale.

