Les prix des voitures « 5 Cv » seront revus à la baisse!

Le ministère du Commerce a décidé de réviser les décrets et les procédures régissant les voitures à 5 chevaux, dans le but de baisser leurs prix et de réduire les marges entre elles et les voitures populaires.

Dans une déclaration accordée à Africanmanager ar, la directrice générale du commerce intérieur, Karima Al Hammami, a affirmé que la différence de prix a atteint environ 30 mille dinars, ce qui explique la forte pression sur les voitures populaires de la catégorie puissance 4 chevaux.

Elle a ajouté que son département œuvre afin d’amender la loi au cours de la période à venir , et qu’une série de procédures, ont été préparées et concerneront 12 concessionnaires afin de réduire les prix de vente de voitures développant une puissance de 5 chevaux .

Sur un autre volet, elle s’est inscrite en faux contre les informations selon lesquelles les prix des voitures populaires ont connu une hausse vertigineuse essentiellement au cours des deux dernières années.

Acquérir une voiture populaire: quelle « feuille de route » ?

La procédure à suivre pour acquérir une voiture populaire est très simple. La première étape est celle du choix. Une fois le consommateur a opéré son choix, il prend l’attache d’un concessionnaire pour remplir le formulaire nécessaire. Actuellement, le prix de la voiture populaire varie entre 22 mille dinars et 32 mille dinars.

La durée de l’attente est estimée à un mois à deux ans. Puis, le client reçoit un courrier de la part du concessionnaire l’invitant à se présenter pour compléter son dossier. Une quittance fiscale est nécessaire pour justifier l’impôt sur le revenu annuel de l’acquéreur de la voiture, obligatoirement de nationalité tunisienne, ne dépassant pas les 5000 dinars.

A noter que la liste des bénéficiaires de la voiture populaire a été élargie pour concerner les personnes dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 10 fois le Salaire minimum interprofessionnel garanti (environ 3.780 dinars/mois). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi numéro 8 de l’année 2019, relative au régime fiscal préférentiel concernant les voitures de tourisme, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux, publiée le 25 janvier 2019 au JORT.

Voitures populaires : Fixation du quota annuel d’importation

Depuis la révolution jusqu’à l’année 2015, les concessionnaires rencontraient des difficultés à importer de nouvelles voitures populaires.

A la suite de l’intervention de l’Etat, l’importation des voitures populaires a repris depuis 2015. Le quota annuel d’importation des voitures populaires est fixé à 5000 voitures, tous concessionnaires confondus.

A la fin de chaque année, une évaluation est effectuée avec les concessionnaires pour faire le point sur les besoins du marché. En 2019 par exemple, , le quota dépassait 5000 voitures populaires en Tunisie.

En conclusion, le ministère du Commerce, en concertation avec le ministère des Finances, a élaboré un projet de loi dans le cadre de la loi de finances 2019 dont l’objectif est de réduire la pression fiscale à 25% pour les voitures populaires.