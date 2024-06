Les produits à « double usage » interdis d’entrée à Gaza !

Israël maintient depuis longtemps un blocus de Gaza, n’autorisant parfois que l’entrée de produits jugés “vitaux pour la survie de la population civile”. Gisha, un groupe israélien de défense des droits de l’homme dédié à la libre circulation des Palestiniens, a dressé des listes d’articles interdits – des journaux aux cahiers et des épices aux bonbons –. Dov Weisglass, conseiller d’Ehud Olmert, l’ancien Premier ministre israélien, a décrit la stratégie en ces termes: “L’idée est de mettre les Palestiniens au régime“, a déclaré Weisglass, » mais pas de les faire mourir de faim.”

Israël a établi une liste d’articles à “double usage », interdits parce qu’ils peuvent être réutilisés à des fins militaires, en 2008, mais n’a rendu cette liste publique qu’en 2010. Un rapport d’Oxfam de 2022 a révélé que les restrictions israéliennes sur les articles à « double usage » – y compris, par exemple, les pompes à eau et à eaux usées-dépassent de loin les normes internationales. ” Le processus d’inscription des matériaux comme « à double usage » semble arbitraire et n’est pas transparent », a conclu Oxfam.

Le blocus s’atténuerait et se resserrerait au fil des ans. En 2018, plus de 1 000 produits de base ont de nouveau été interdits d’entrée à Gaza – y compris des robes de mariée, des éponges de nettoyage, des biberons et des couches – ainsi que des livraisons de carburant et de gaz après qu’Israël a partiellement fermé le poste frontière commercial de Gaza en représailles à certains Gazaouis qui ont mis le feu à Israël en utilisant des cerfs-volants enflammés et des ballons. Depuis le 7 octobre, le blocus est devenu presque total. Les restrictions imposées à la nourriture et aux fournitures de base menacent désormais la survie même de la population civile de Gaza. En mars 2024, CNN a rapporté les articles qu’Israël refusait le plus souvent aux Gazaouis, généralement sous prétexte qu’il s’agissait d’articles à “double usage”. CNN répertorie certains des plus courants: ventilateurs, bouteilles d’oxygène, anesthésiques, systèmes de filtration de l’eau, appareils à rayons X et béquilles. D’autres articles qu’Israël incluent “des dattes, des sacs de couchage, des médicaments pour traiter le cancer, des comprimés de purification de l’eau et des trousses de maternité”, selon le rapport. Les dattes pourraient être une bouée de sauvetage pour une population affamée, mais elles ont été empêchées d’entrer à Gaza parce que, selon des sources à CNN, les graines donnaient aux dattes un aspect suspect sur les images d’inspection aux rayons X. Les sacs de couchage ont été refusés “parce qu’ils étaient de couleur verte”, a déclaré un responsable humanitaire à CNN, “et le vert signifie militaire et selon la liste de 2008, militaire est à double usage”. Ce qui a commencé comme une politique délibérée visant à paralyser l’économie de Gaza est maintenant utilisé pour mettre sa population civile à genoux.

- Publicité-