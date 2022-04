« Les propos de Majdi Karbaï sont dénués de tout fondement »

Le ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger a exprimé, mercredi soir, son étonnement des déclarations faites, mardi soir, par le député au parlement dissous, Majdi Karbaï selon lesquelles la Tunisie aurait signé des conventions avec, environ, tous les pays européens pour le rapatriement forcé des Tunisiens en Europe.

« Ces déclarations sont dénués de tout fondement », souligne le ministère dans un communiqué niant catégoriquement avoir conclu n’importe quel accord pour le rapatriement forcé des Tunisiens en Europe.

« La protection des Tunisiens à l’étranger, la préservation de leur dignité et la défense de leurs intérêts dans les pays d’accueil sont une priorité absolue dans les relations bilatérales avec tous les pays », lit-on de même source.

Le ministère ajoute que le rapatriement des Tunisiens résidents à l’étranger, de manière illégale, se fait selon la loi et conformément aux conventions bilatérales et ce, dans le strict respect de la dignité humaine et des droits de l’homme tel que le stipulent les conventions internationales.

« Dans le cadre du partenariat bilatéral et lors des négociations avec les pays européens, le ministère encourage l’ouverture de canaux légaux pour la migration régulière d’une part, et la création de projets de développement en Tunisie pour générer des emplois aux jeunes, d’autre part », ajoute le communiqué.

Karbaï avait annoncé mardi, sur les ondes d’une radio privée, que les Tunisiens ayant migré illégalement en Europe sont automatiquement mis en détention avant d’être renvoyés dans leur pays où ils seront fichés S17 (procédure impliquant un contrôle frontalier spécifique).