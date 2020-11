Les questions « existentielles » de Fethi Nouri

Dans un dernier Post fb sur sa page, l’Universitaire Fethi Nouri se pose quelques questions, presqu’existentielles : « Qu’est-ce qui est plus douloureux, les réformes auxquelles s’oppose Monsieur lignes rouges et dont la réalisation améliorerait nos affaires, ou les décisions de santé pour limiter l’infection le Coronavirus qui ont été imposées par la loi ?

Les gens se sont éloignés les uns des autres, se terrent dans leurs maisons, en ont marre. Ils ne disent plus au revoir à leurs proches et ne se réjouissent pas avec leur famille et leurs amis, avec acceptation. Qu’est-ce qui est mieux, réduire de 10% les salaires et supprimer certaines subventions à la classe qui qui va bien, ou faire l’objet d’un AVC, seul chez toi avec personne pour te sauver la vie ?Quel peuple sommes-nous ? »