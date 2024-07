Les rumeurs sur les pastèques ont négativement impacté la récolte

Le membre du Conseil Central de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Bayram Hamada a dénoncé, lundi, ce qu’il a qualifié de rumeurs qui ont affecté la récolte des pastèques, cette saison.

Sur les ondes de Mosaïque Fm, il s’est demandé « s’il est raisonnable de donner crédit à des rumeurs sur Facebook en l’absence de rapports officiels ? ». « A ce jour, nous avons exporté environ 7 800 tonnes, dont 2 800 tonnes l’ont été vers un pays européen et 5 mille tonnes vers un pays voisin… Est-ce que ces pays n’ont pas de mécanismes de contrôle de la qualité » ?

Il a souligné que les agriculteurs disposent d’engrais et de matériel agricole certifiés répondant aux normes fixées à cet effet, ajoutant qu’ « en raison de ces rumeurs, une baisse de la demande a été enregistrée pour l’achat des « pastèques, ce qui a causé des dommages aux producteurs autant qu’aux circuits de distribution », a-t-il déploré.

- Publicité-