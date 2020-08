Les sit-inneurs d’El-Kamour écrivent aux 3 présidences et aux compagnies pétrolières

La coordination du sit-in d’El Kamour a adressé aux trois présidences et aux compagnies de pétrole et de gaz implantées à Tataouine un message y insistant sur sa ferme détermination à maintenir la fermeture de l’unité de pompage n°4 jusqu’à l’application totale et entière des dispositions de l’accord dit d’El-Kamour.

Cité par Mosaïque fm, la coordination affirme que les jeunes de la région sont à bout de patience au terme de trois années d’attente de décisions et de solutions aux problèmes en suspens ainsi de satisfaction de leurs revendications portant sur la santé , le développement, l’eau potable , l’emploi et les projets bloqués, menaçant d’une escalade des mouvements de protestation dans les jours à venir.