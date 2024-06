Les sociétés cotées en Bourse s’orientent de plus en plus vers les pratiques responsables

Les sociétés cotées en bourse ont de plus en plus tendance à adopter des pratiques de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), bien que des défis persistent quant à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces pratiques, constate une étude rendue publique, jeudi, 30 mai 2024, par le Conseil du marché financier (CMF).

Cette étude sur « Les pratiques RSE des sociétés cotées à la Bourse de Tunis », a dressé un état des lieux des pratiques RSE au niveau des 20 sociétés cotées à la BVMT, représentant la plus grande capitalisation boursière (81%), en date du 04 septembre 2023.

L’engagement desdites sociétés en matière de RSE est assez satisfaisant se traduisant notamment par la consécration de stratégie RSE dynamique et des dotations allouées en faveur des programmes et projets adoptés adoptés dans ce cadre, indique encore l’étude.

Les résultats recueillis ont révélé que toutes les sociétés ayant répondu à l’enquête se considèrent comme exposées à un risque RSE, soit du fait que leur activité est significativement impactée par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales soit parce qu’elles traitent avec des sociétés à l’étranger, ou font de l’export, et pourraient de ce fait être impactées par la directive européenne sur le devoir de vigilance autour de la responsabilité des entreprises européennes vis à-vis de leur chaine d’approvisionnement.

D’après les responsables RSE des sociétés cotées, la règlementation pourrait constituer un levier important du développement de la RSE à travers notamment un cadre juridique adéquat tenant compte des textes d’application de la loi 2018-35 du 11 juin 2018 relative à la responsabilité sociétale des entreprises.

Les autorités publiques en Tunisie ont prévu, selon le CMF, une série d’incitations en faveur de la durabilité. Ces dispositifs mériteraient d’être renforcés par l’instauration de nouvelles mesures et avantages en vue de la mobilisation de ressources en faveur de la RSE, qui pourraient, jouer un rôle prépondérant dans l’implication des sociétés tunisiennes à mettre en place leurs propres démarches RSE.

- Publicité-