Les Tamarziste se ruent sur l’UBCI

Déjà actionnaire à 12,95 % dans le capital de la banque de la famille Doghri (38,99 %) et de PNB Paribas (11,09 %), le groupe de la famille Tamarziste s’est rué le 28 décembre 2022 sur les actions de cette banque privée tunisienne. Jamila (31.250 actions pour 687.500 DT), Mohamed (62.500 actions au cours de 22 DT), Samia (31.250 actions au même cours), Chokri (62.500 action à 1,375 MDT) et Mehdi ( même nombre d’action et même valeur), tous représentant du groupe Meninx, ont acheté des actions de la Banque.

« La déclaration des opérations significatives » de l’UBCI qui a annoncé tous ces achats, ne précise pas si ce sont de nouveaux achats ou de simples opérations de valorisation et de comptabilité de fin d’année, comme il l’a été le cas pour Mesdames Meriem et Zohra Driss, respectivement Pdg et membre du CA de la SHTB Marhaba à Sousse, ont acheté et vendu le même jour, c’est-à-dire le 27 décembre 2022, le même nombre d’actions d’Attijari Bank, pour la somme exacte, à l’achat comme à la vente, de 5 047 791,300 DT.

Ou encore le leader du groupe, Taïeb Bayahi qui achetait, en tant que président du CA de l’assureur Lloyd-Vie, 454.546 actions de TPR, société du même groupe. Il les a ensuite vendu, le même jour, pour le même prix (2 MDT). Deux jours plus tard, le même Bayahi achetait 28.100 actions de la Sotuver (société du même groupe), pour les revendre le même jour pour le même prix (2,380 MDT)