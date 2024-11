Les transports et la logistique au coeur de l’action gouvernementale pour promouvoir l’économie nationale

Le budget de la mission du ministère du Transport pour l’année 2025, examiné dimanche, lors d’une plénière commune des deux chambres parlementaires, au Palais du Bardo, est estimé à 1076,470 millions de dinars, contre 1051,31 millions de dinars en 2024, soit une augmentation de 2,4 %.

Ce budget est réparti sur les dépenses de rémunération (24,347 MDT), les dépenses de gestion (6,177 MD), les dépenses d’investissement (17,472 MDT) et les dépenses d’intervention (1028,474 MDT).

« Les transports et les aspects logistiques, occupent une place importante dans les programmes mis en place par le gouvernement pour promouvoir l’économie nationale », a souligné le ministre du transport, Rachid Amri, qui s’adressait aux parlementaires, à cette occasion.

Il a reconnu par ailleurs que la situation dégradée du secteur des transports a eu des répercussions négatives sur le quotidien et la vie des citoyens et l’économie d’une façon générale.

Le ministre a cité, dans ce cadre, quatre grands programmes mis en place par son département. Il s’agit du programme de transport terrestre (993 millions DT), de l’aviation civile (12,790 millions de dinars), du transport maritime (34,554 MDT) et le programme de la gestion et du soutien (35,830 millions DT).

Il a évoqué une démarche réformatrice qui inclut la révision de la situation de Tunisair et du transport maritime pour en améliorer l’efficacité, en plus de l’objectif de redresser le rythme de l’offre de la société des transports de Tunis (Transtu) et de la société nationale des chemins de fer tunisiens (Sncft), ainsi que des sociétés régionales et nationales de transport.

Concernant les bus de transport public, le ministre a annoncé que le département prévoit l’acquisition de 300 nouveaux bus, le paiement de la quatrième tranche pour l’achat de 56 bus d’occasion et la réparation de 200 bus en panne avant la fin de 2024.

A ce sujet, il a également annoncé que la société des transports de Tunis a obtenu l’accord des autorités françaises pour recevoir 180 bus d’occasion sous forme de don au début de l’année 2025.

En ce qui concerne les sociétés régionales de transport, Amri a souligné qu’il est prévu de parachever l’acquisition de 84 nouveaux bus avant la fin de l’année 2024, ainsi que 596 bus supplémentaires durant les années 2025 et 2026, qui seront distribués aux sociétés régionales de transport et à la société nationale de transport interurbain (Sntri).

Quant au transport ferroviaire, le ministre a précisé que les efforts déployés visent à parachever les essais techniques pour permettre l’ouverture de la ligne Tunis/El Gobaa avant la fin de l’année 2024, afin d’assurer le transport de 20 mille passagers dans une première phase. Il a également mentionné l’objectif de réhabiliter 28 rames de métro avant la fin de l’année.

Pour le transport maritime, il a précisé que l’Office de la marine marchande et des ports (OMPP) a finalisé l’étude du plan directeur des ports commerciaux et maritimes, qui vise à élaborer une stratégie prenant en compte les transformations économiques et les besoins du commerce extérieur de la Tunisie.

En ce qui concerne le secteur de l’aviation civile une révision du cadre législatif est prévue pour réorganiser la filière et attirer davantage d’investissements, selon Amri.

Pour l’amélioration de l’infrastructure aéroportuaire, le département du Transport prévoit la réhabilitation des aéroports intérieurs et l’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage avec la construction d’un nouveau terminal, sur une superficie de 80 mille mètres carrés, avec une capacité estimée à 8 millions de passagers par an, ce qui portera la capacité totale de l’aéroport à 13 millions de passagers.