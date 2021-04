Les Tunisiens en retour en vacances autorisés à ramener leurs objets personnels en franchise des taxes à l’importation

La Douane tunisienne a indiqué, dans un communiqué publié samedi, à Tunis, que les Tunisiens en retour en vacances, sont autorisés, sous certaines conditions, à ramener en franchise totale, des droits et taxes à l’importation, leurs effets et objets personnels, ainsi que des cadeaux familiaux qui ne revêtent pas un caractère commercial, de par leur nature, leur nombre ou leur quantité.

- Publicité-

Ainsi pour bénéficier de cet avantage, le Tunisien résidant à l’étranger doit avoir la nationalité tunisienne, et être âgé de 18 ans au minimum, à la date d’entrée en Tunisie, a précisé la Douane dans son communiqué.

Il doit avoir séjourné à l’étranger, un an au moins avant la date d’entrée, sans avoir dépassé 183 jours en Tunisie durant cette période.

De même, la valeur admise en franchise des objets importés ne doit pas excéder 2000 dinars et ne peut en aucun cas être affectée à un seul article, expliquant qu’il n’est pas possible d’importer, par exemple l’équivalent de 2000 dinars uniquement, en chaussures.

Cette franchise est accordée une seule fois par année civile ( 1er janv-31 déc) et est non cumulable.

Idem, il est nécessaire de produire les documents nécessaires, en l’occurrence le passeport tunisien et la liste détaillée des effets et objets importés à établir à l’aide de l’une des méthodes suivantes, soit en Téléchargeant le formulaire depuis le site web de la douane sur ce lien, en imprimant et en remplissant manuellement, ou en accédant au formulaire en ligne, le remplir à l’écran et l’imprimer.

Les documents exigés concernent également les factures d’achat, le cas échéant, afin de s’en servir pour l’évaluation des effets et objets personnels.

La Douane tunisienne appelle les Tunisiens en retour en vacances à consulter le lien suivant :httpss://www.douane.gov.tn/retour-provisoire, ou à contacter les interlocuteurs uniques chargés des Tunisiens à l’étranger (durant l’horaire administratif lundi-vendredi 9h-13h), via ce lien httpss://www.douane.gov.tn/coordonnees/.