Les tunnels de Hezbollah : Un sanctuaire  contre les attaques terrestres israéliennes

Israël a exprimé de nouvelles inquiétudes concernant le réseau de tunnels de Hezbollah dans le sud du Liban, le considérant comme un avantage majeur pour le mouvement dans un contexte de menaces croissantes d’un conflit plus large le long de la frontière israélo-libanaise.

Ces inquiétudes sont étayées par des rapports de sécurité, dont l’un a été publié par le journal français « Libération » au début de l’année.Ce rapport affirme que les tunnels du Hezbollah sont plus avancés que ceux du Hamas à Gaza, qu’ils s’étendent sur des centaines de kilomètres et que leurs ramifications atteignent Israël, voire la Syrie.

Les experts préviennent que ce réseau pourrait poser d’importants problèmes à l’armée israélienne si elle décidait d’envahir le Sud-Liban.

Selon le général de brigade Hassan Jouni, expert militaire, cité par Achark, al-Awsat, les tunnels du Hezbollah sont essentiels pour contrer les attaques israéliennes.« Ces tunnels offrent un moyen sûr de se déplacer et constituent un élément clé de la stratégie du Hezbollah », a-t-il ajouté, estimant que les tunnels contribuaient à équilibrer la lutte contre la supériorité aérienne d’Israël, rendant le combat plus axé sur les mouvements souterrains.

Jouni, ancien chef du collège de commandement et d’état-major de l’armée libanaise, a souligné que les tunnels constituaient un atout majeur pour Hezbollah. Ils permettent au groupe de déplacer secrètement des combattants, des armes et des missiles, ce qui permet des manœuvres inattendues lors des combats.

Le centre de recherche et d’éducation Alma, qui se consacre à l’étude des problèmes de sécurité aux frontières septentrionales d’Israël, a indiqué que depuis la guerre du Liban de 2006, le Hezbollah, avec l’aide d’experts nord-coréens et iraniens, a développé au Liban un réseau régional de tunnels qui surpasse celui du Hamas dans la bande de Gaza.

Le centre note que le terrain du Sud-Liban, caractérisé par des collines et des vallées rocheuses, diffère considérablement de celui de Gaza, ce qui rend particulièrement difficile le creusement de tunnels pouvant atteindre 10 kilomètres de profondeur en territoire israélien.

