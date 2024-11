L’Espagne annonce la suppression du « visa doré » pour les Marocains

Le Congrès espagnol a approuvé la suppression des « visas dorés » qui offrent la possibilité aux étrangers, dont les Marocains, d’acquérir des logements et de réaliser des investissements commerciaux dans la péninsule ibérique. Ces visas continueront d’être accordés jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, nous apprend Bladi.

Cette mesure figure parmi les amendements apportés par le groupe parlementaire du Parti socialiste espagnol (PSOE) à la loi sur l’efficacité judiciaire, approuvée jeudi par le Congrès par 179 voix pour, 169 contre et 0 abstention. Cet amendement abroge les articles 63, 64, 65, 66 et 67 qui régissaient l’octroi de visas dorés pour l’acquisition de biens immobiliers et les investissements dans les dépôts bancaires, la dette publique, les actions, les fonds d’investissement et les projets d’entreprise d’intérêt général en Espagne, fait savoir El Pais.

En attendant l’entrée en vigueur du nouveau texte, les étrangers peuvent continuer à demander ce type de visa. « Les investisseurs ou les proches des investisseurs qui ont présenté la demande correspondante, peuvent recevoir le visa ou l’autorisation correspondante conformément à la réglementation en vigueur à la date de dépôt de la demande », précise-t-on. Une situation qui pourrait entrainer une hausse des demandes de ce visa. « 94 sur 100 visas de ce type sont liés à l’investissement immobilier », déclarait en avril dernier le président Pedro Sanchez.