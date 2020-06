L’Espagne décide d’ouvrir ses frontières avec le Maroc, le 1er juillet 2020

L’Espagne prévoit de rouvrir ses frontières avec le Maroc le 1er juillet, rapporte le site Yabiladi. Une nouvelle accueillie avec circonspection dans les milieux politiques et économiques à Melilla et Ceuta. Et pour cause, ils sont quasiment certains que le Maroc entend repousser la réouverture de ses frontières terrestres avec les deux enclaves jusqu’au début de l’automne prochain au motif de travaux lancés au niveau des points frontaliers.

La mise à l’écart des ports de Ceuta et Melilla de l’Opération Marhaba 2020, une première depuis 1986, ne les rassurent guère quant à leur avenir économique. Sans oublier que les projets de réalisations de zones commerciales à Fnideq et Nador constituent une menace supplémentaire pour le secteur névralgique de l’économie des enclaves, détaille la même source.