L’Etat doit emprunter 11 milliards de dinars auprès des banques, selon Ali Kooli

11 milliards de dinars, telle est, selon le ministre de l’Economie et des finances, Ali Kooli, la somme que l’Etat est impérativement tenu de mobiliser sous forme de prêts auprès du marché financier.

S’exprimant, lundi, sur Mosaïque fm, il a précisé que le gouvernement et la Banque centrale échangent quotidiennement les points de vue à ce sujet, affirmant que ces fonds sont « une nécessité et une vérité », la Tunisie se trouvant dans une situation exceptionnelle et pour en sortir, elle doit avoir recours à des mesures exceptionnelles.

Le super-ministre a assuré que les fonds empruntés demeureront dans le circuit économique, alors que « le reste dictera la prise de mesures sans précédent dans l’histoire de la Tunisie », selon ses dires.