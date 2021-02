L’Etoile du Sahel ajoute cinq joueurs dans sa liste africaine

L’Etoile Sportive du Sahel a ajouté cinq joueurs dans sa liste pour la Coupe de la Confédération africaine, indique le club sur sa page officielle facebook.

Les joueurs sont le camerounais Jacques Mbe, Aziz Fellah, Nassim Khedher, Baligh Jammali et Montassar Frej.

La formation sahélienne rappelle-t-on, éliminée du tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique a été reversée en coupe fédération et afftrontera en seizièmes de finale bis, Young Buffaloes (Guinée Equatoriale), pour un bilet en phase de poules.

Le match aller aura lieu en Guinée Equatoriale le 14 février et le retour le 21 du même mois à Sousse.

