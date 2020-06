L’étrange emprunt obligataire de Fakhfakh

Walid Ben Salah. Un des principaux, réels experts, économiques et financiers de la place. Sur sa page fb, on trouve cette information [Ndlr : Le titre est nôtre], bien expliquée, et très bien commentez, notamment cette très bonne réflexion en langue arabe qui voudrait dire « on fera nos comptes après sous le mûrier » avec ses sous-entendus qu’on connait tous, et ce qui explique notre titre.

« L’Etat va lancer un emprunt obligataire de solidarité pour l’appui du budget de 2020. Mais le montant cible n’a pas été fixé ! «إللي يجي مبروك و الحساب تحت التوتة! ».

L’emprunt est à souscrire par les personnes physiques uniquement et la valeur nominale du titre est fixée à 100.000 dinars ! Donc, la cible des souscripteurs se limite à une catégorie bien déterminée de personnes, constituée surtout des grands déposants. Certains d’entre eux ont été déjà harcelés par des coups de fil au cours des derniers jours pour y participer ! Eh oui, c’est comme ça que l’Etat fonctionne de nos jours !

Le malheur est que « certains » osent s’acharner sur les hommes et femmes d’affaires, les diaboliser et les accuser de manque de patriotisme ! Et parmi ces « certains », on trouve même des responsables et des partis politiques qui forment le gouvernement actuel !

La période de remboursement de l’emprunt est fixée à 10 ans et à terme échu (remboursement intégral en fin de période). Est-ce intéressent pour des souscripteurs potentiels personnes physiques en l’absence d’avantages particuliers attractifs ?!

C’est une période qui couvre au moins deux échéances électorales législatives et présidentielles. C’est une période très longue qui nécessite, non seulement une assise financière solide et durable des souscripteurs, mais surtout un degré de confiance très important de leur part. Est-ce le cas aujourd’hui ?!

Surtout après les multiples annonces, notamment du ministre des finances, sur les difficultés du trésor public et des entreprises publiques allant même jusqu’à déclarer que les fournisseurs de l’Etat ne peuvent être payés que partiellement et d’une manière progressive (et sans fixer aucune échéance) !

Il s’agit d’un emprunt d’appui budgétaire. Il n’est donc pas destiné au financement de projets de développement identifiés ; donc risque de servir aux dépenses courantes de l’Etat ! Un gâchis de plus ! N’est-il pas plus judicieux d’encourager les souscripteurs potentiels à employer leurs fonds dans des projets créateurs d’emplois, notamment dans les régions, au lieu de les bloquer pendant 10 ans pour payer les dépenses immédiates de l’Etat des quelques mois restants de 2020 ?! L’emprunt sera rémunéré au taux de 4% l’an (pour un TRE de 5% et une inflation de 6,3%) et les intérêts sont exonérés d’impôts et de retenues à la source. Or, un placement en actions SICAV permet d’avoir un rendement supérieur ou similaire avec l’avantage de disponibilité immédiate des liquidités. Il en est de même d’un placement en assurance vie ou de capitalisation qui permet d’assurer un rendement supérieur avec des avantages plus intéressants en matière de couverture.

Même avec l’augmentation de la retenue à la source sur les dépôts à terme et assimilés à 35%, le rendement de ces produits demeure plus intéressant (un placement à TMM uniquement permet d’avoir un rendement net d’impôts de 4,45% avec l’avantage de pouvoir récupérer la mise à une échéance beaucoup plus courte (et dans certains cas d’en disposer totalement ou partiellement à tout moment) ! »