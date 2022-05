Décret-loi sur l’emprunt auprès des banques locales en euro et en dollar

Promulgué par le président de la République, un décret-loi – n° 33 de 2022 en date du 30 mai 2022- a été publié au Journal Officiel de la Tunisie, portant approbation de la convention de financement conclue le 20 mai 2022 entre la République tunisienne et un groupement de banques locales pour le financement du budget de l’Etat .

L’article 1er de ce texte stipule « l’approbation de la convention de financement jointe au présent décret-loi et conclue le 20 mai 2022 entre la République tunisienne et un groupement de banques locales, d’un montant, respectivement, de quatre-vingt-un millions cinq cent mille (81.500.000) euros et vingt-cinq (25) millions de dollars aux fins de financement du budget de l’Etat ».