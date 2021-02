Levée de toutes les saisies conservatoires sur les comptes de Tunisair

Au cours d’une réunion tenue ce vendredi au siège du ministère du Transport ayant groupé le ministre Moez Chakchouk et les représentants des sociétés du Groupe Tunisair, de l’OACA, et de TAV Tunisie, il a été décidé de lever immédiatement toutes les saisies conservatoires sur les comptes des société du Groupe Tunisair et d’entamer des négociations entre la société TAV Tunisie et le Groupe Tunisair en vue de déterminer la totalité des dettes et de conclure un accord à leur sujet.

- Publicité-

La date du vendredi 26 février 2021 a été fixée comme celle de la signature au siège du ministère du Transport de tous les accords relatifs aux problématiques financières impliquant toutes les parties présentes.