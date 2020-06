L’histoire vraie de Hassan Zargouni, que devrait lire Nizar Yaiche !

Histoire vraie, comme l’indiquait Hassan Zargouni dans sa chronique sur les réseaux sociaux, intitulée « Walakoum Sadid Annadhar » qui se traduirait par « A vous de juger ».

C’est celle d’un « industriel à Mégrine spécialisé dans l’emballage en carton ondulé [qui] payait tous ses impôts et ses cotisations sociales au dernier dinar, et ce depuis qu’il s’est installé dans cette zone industrielle, véritable épicentre de l’industrie manufacturière et logistique de Tunisie. Hélas, notre industriel, contribuable exemplaire, n’arrivait pas à être compétitif et voit son business péricliter de jours en jours, de mois en mois et d’années en années.

Son voisin, un autre « industriel » faisait exactement le même business que lui, des cartons ondulés de tous formats tout comme lui, pour répondre à une demande forte de cette zone de chalandise particulièrement dense (Mégrine-Riadh, Mégrine-Chaker, Mégrine-Sidi Rezig, Mégrine-Taieb Mehiri, Radès, Ben Arous, ZI Bir El Kassaa…). Ce voisin ne payait pas ses impôts. Tout était au black. Ses tarifs étaient plus accessibles, il vendait plus et mieux.

Notre ami, sincère contribuable, a fini par faire faillite. Et devinez quoi ? Il vient de vendre son usine au gars d’à côté, celui-là même qui ne paye pas d’impôts ni taxes. Seul survivant de la zone : notre bon fraudeur du fisc »