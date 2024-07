L’hybride et l’électrique pour les riches

Selon des chiffres présentés au cours de la dernière communication financière du groupe Ennakl automobiles, l’entreprise serait « parmi les premières en terme de ventes de véhicules 100 % électriques à travers ses deux marques Audi et Porsche ».

Selon la même source, « 80% des ventes de la marque Porsche sont des véhicules soit des hybrides rechargeables, soit électriques, avec une tendance d’aller vers le 100% de véhicules de ce type. Pour Audi, avec des nouveaux modèles Audi Q8, et Audi GT e-tron. Pour Volkswagen, Seat et Škoda, Ennakl prévoit d’importer ces voitures sur le marché tunisien à partir de 2026 ».

Rappelons, que cette entreprise cotée, en Tunisie et au Maroc, Un Chiffre d’Affaires consolidé de 159 Millions DT à fin mars 2024 en augmentation de 1% par rapport à 2023 et en ligne par rapport aux Objectifs. Une marge brute totale de 29 Millions DT en ligne par rapport aux Objectifs. Le papier de l’entreprise tunisienne sur la Bourse de Casablanca enregistrait en 2023, un PER de 8,5 contre 11,4 en 2022 et un cours à 33 MAD contre 34 MAD en 2022. Les chiffres officiels indiquent d’ailleurs, que « le Titre «fin de l’année» a légèrement baissé en 2023 vs. 2022 »