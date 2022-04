Liban-FMI: Un plan d’aide de 3 milliards de dollars

Le Fonds monétaire international a annoncé, ce jeudi, être parvenu à un accord de principe avec les autorités libanaises pour un plan d’aide de trois milliards de dollars sur quatre ans.

Le programme accordé au Liban au titre du mécanisme élargi de crédit est soumis à l’approbation de la direction du FMI et de son conseil d’administration, a précisé l’institution dans un communiqué. « Et les autorités libanaises ont convenu d’entreprendre plusieurs réformes essentielles avant la réunion du conseil d’administration du FMI », a ajouté le Fonds.

Le mécanisme élargi de crédit « vise à soutenir la stratégie de réformes des autorités pour rétablir la croissance et la viabilité financière, renforcer la gouvernance, la transparence et augmenter les dépenses sociales et de reconstruction », a précisé le Fonds.

Le FMI rappelle néanmoins que ce programme devra être complété par la restructuration de la dette publique extérieure libanaise avec l’objectif d’y faire participer suffisamment les créanciers pour rétablir la viabilité de la dette.