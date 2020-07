Ligue2: l’AS Kasserine débute sa préparation en vue des play-out

L’AS Kasserine a repris mercredi, le chemin des entraînements pour préparer les play-out de la ligue 2 du football professionnel , prévus en septembre prochain. Les protégés de l’entraineur Ali Ben Neji, ont effectué une séance d’entrainement qui a enregistré le retour du joueur Oussama Khelifi, rétabli d »une blessure.

le staff technique a programmé un stage à Hammam-Bourguiba (nord-ouest) ponctué par des matches amicaux

L’AS Kasserine rappelle-t-on, disputera le tournoi play-out dans le groupe A avec l’objectif de de se maintenir en ligue 2.

Elle sera en lutte avec l’ES Hammam-Sousse (15 points), l’AS Marsa avec laquelle elle partage les points (14 ) et le Stade Sportif Sfaxien (13 pts).

Les matches se dérouleront sur terrain neutre et à huis clos et les deux derniers seront relégués en Ligue 3 Niveau 1.