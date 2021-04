L’implication de la CONECT dans l’éducation nationale au centre d’une rencontre avec le ministre de l’éducation

L’implication de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) dans les secteurs de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a été au centre d’un entretien que le ministre de l’Education Nationale, Fathi Sellaouti a eu, hier, au siège du ministère, avec une délégation de cette organisation.

Selon un communiqué publié par la CONECT, la rencontre a porté sur des projets de collaboration entre la Confédération et le ministère dans l’orientation, l’encadrement et la formation des jeunes, ainsi que dans la transformation de l’approche pédagogique se rapportant au numérique, l’implication des élèves dans la création du contenu digital et le développement de l’esprit entrepreneurial.

Les deux parties ont, aussi, évoqué des questions relatives à la bonne gestion, à la gouvernance et à l’amélioration de l’infrastructure.

CONECT est une organisation syndicale patronale qui rassemble les petites, moyennes et grandes entreprises exerçant dans les différents secteurs de l’économie tunisienne dans toutes les régions du pays.