L’Instance électorale n’est pas prête pour le référendum du 25 juillet

Ni le président de la République, ni l’Instance électorale ne sont prêts pour le référendum du 25 juillet 2022, estime, samedi, l’organisation I Watch.

Pour I Watch, il est quasi-impossible de pouvoir inscrire les électeurs en un si peu de temps. La période fixée pour cette opération s’étale du 27 mai au 5 juin, selon le calendrier proposé par la direction exécutive de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

I Watch a fait remarquer que la direction exécutive de l’ISIE a affirmé, vendredi, lors de la première réunion du nouveau conseil de l’instance, que le nombre des nouveaux inscrits au registre électoral ne dépassera pas le seuil de 70 mille personnes. Ce qui, selon elle, pourrait empêcher deux millions de Tunisiens de s’inscrire dans les délais.

L’organisation a, par ailleurs, demandé au président de la République d’annuler le référendum en raison des difficultés inhérentes à son organisation, notamment sur les plans logistique, juridique, politique ou concernant la transparence et l’égalité des chances.

Elle invite, en outre, les nouveaux membres de l’ISIE à déclarer leurs biens et intérêts avant d’entamer l’exercice de leur fonction.

Vendredi, la direction exécutive de l’ISIE a présenté, lors de la première réunion du nouveau conseil de l’instance, un projet de calendrier électoral pour l’organisation du référendum du 25 juillet prochain.

La direction exécutive a proposé, et conformément à la loi sur les élections et les référendums, de démarrer l’inscription au référendum le 27 mai en entamant immédiatement les préparatifs logistiques et les concours de recrutement des agents chargé des inscriptions à partir du samedi 14 mai.

Elle propose, également, la date du 5 juin comme dernier délai pour l’inscription ainsi que la date du 12 juin pour déposer les recours contre les listes d’inscription. Les listes définitives des registres électoraux seront annoncées le 8 juillet, selon cette proposition.

- Publicité-