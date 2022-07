L’ISIE a fait appel à d’anciens membres pour combler la vacance dans certains bureaux de vote

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) a fait appel à nombre de ses anciens membres afin de combler les postes vacants dans certains bureaux de vote notamment dans les zones rurales et frontalières où le nombre de candidatures (agents, chefs de bureaux,…) était insuffisant, a indiqué dimanche le président de l’ISIE Farouk Bouasker.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lors d’une visite dimanche au siège de l’Instance à Kairouan, il a affirmé que l’ISIE a atteint la dernière ligne droite des préparatifs du référendum du 25 juillet, précisant que toutes les instances régionales en Tunisie et à l’étranger sont en train de préparer le matériel électoral avant de le transférer aux centres de vote.

Il a précisé que le référendum se déroulera dans près de 4500 centres de vote comprenant 11200 bureaux de vote en Tunisie et de 300 autres à l’étranger, faisant remarquer que ces centres sont prêts à accueillir plus de 9 millions d’électeurs inscrits au registre électoral.

D’autre part, il a fait savoir que le nombre d’agents et présidents des bureaux de vote a été revu à la hausse atteignant 70 mille personnes qui seront présentes en alternance en raison des longues heures de travail le jour du référendum.

S’agissant des infractions enregistrées durant la campagne référendaire, la même source a souligné qu’elles sont notamment liées à l’utilisation du drapeau tunisien et de son emblème dans les affiches électorales et à la partialité des autorités locales et régionales dans certaines zones.