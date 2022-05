L’ISIE peine à adopter le calendrier du référendum, reporté de 48 heures

Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a reporté, de 48 heures, l’adoption du projet de calendrier du prochain référendum, qui a été proposé par la direction exécutive de l’instance.

Le conseil a aussi décidé de rester en réunion permanente pour examiner davantage cette question.

Lors de sa réunion, vendredi, le conseil de l’ISIE n’est pas parvenu à trouver un accord sur l’adoption du projet de calendrier en raison de plusieurs problèmes d’ordre juridique, essentiellement liés au processus d’inscription des électeurs et l’acquisition d’équipements et matériel de travail.

La réunion a été diffusée en direct sur la page facebook de l’ISIE.

Les membres du conseil de l’ISIE ont, par ailleurs, demandé à rencontrer le président de la République afin d’examiner la possibilité d’élaborer des textes législatifs permettant l’inscription systématique des électeurs, l’inscription et la mise à jour de l’inscription à distance.

Parmi les principaux points du projet de calendrier du référendum du 25 juillet figure l’organisation d’une campagne d’inscription élargie entre le 29 mai et le 14 juin prochain, soit 17 jours au lieu de 10 jours, tel qu’initialement prévu. Le nombre des agents chargés de l’inscription passera de 1005 à 1513 et ce, dans le but de pouvoir inscrire le plus grand nombre d’électeurs (environ 200 mille électeurs).

Samy Ben Slama, membre du conseil de l’ISIE, a proposé de prolonger la campagne d’inscription des électeurs.

Selon la proposition du calendrier, les listes électorales sont vérifiées, imprimées, publiées et rendues publiques entre le 15 et le 20 juin.

La période entre le 18 juin et le 15 juillet sera consacrée aux litiges relatifs à l’inscription au bulletin électoral.

Le décret présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022 a été publié dans le numéro 59 du JORT.