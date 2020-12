Liste de candidats pour la cession d’un bloc majoritaire dans le capital de Carthage Cement

Al Karama Holding vient de publier la liste de candidats pré-qualifiés pour la suite du processus de cession d’un bloc majoritaire dans le capital de la société, Carthage Cement.

- Publicité-

Il s’agit de la Société CEMOLINS INTERNACIONAL, S.L.U. (Espagne); la Société MAJDA TUNISIA SA; la Société LES CIMENTS ARTIFICIELS TUNISIENS SA; le Consortium SECIL – COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A. (Portugal) et la SOCIETE DES CIMENTS DE GABES SA; et enfin le Consortium M. BOUREIMA OUEDRAOGO (Burkina Faso) et société PETROLCEM SRL (Italie).Pour rappel, Al Karama Holding a lancé, le 29 mai 2020, un appel à manifestation d’intérêts pour la cession d’un bloc majoritaire représentant au moins 58,2% et pouvant aller jusqu’au 78% du capital de la société, Carthage Cement.Carthage Cement, société anonyme cotée à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production de ciment, d’agrégats et de béton.La cimenterie, située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tunis, exploite une carrière en propriété juxtaposée à l’usine pour s’approvisionner en matière première.