Liste des personnes autorisées à entrer sur le territoire européen, après la sortie de la Tunisie de la liste verte de l’UE

La pandémie progresse très rapidement en Tunisie depuis plusieurs semaines, et, compte tenu de la recommandation adoptée au niveau européen le 22 octobre, la Tunisie a été retirée de la liste verte de l’Union européenne. Cette décision est réversible.

Voici la liste des personnes autorisées à entrer sur le territoire européen, après la sortie de la Tunisie de la liste verte de l’Union européenne :

• Ressortissant de nationalité française, ainsi que son conjoint et ses enfants ;

• Ressortissant de l’Union européenne ou ressortissant andorran, britannique, islandais, liechtensteinois, monégasque, norvégien, suisse, de Saint-Marin et du Vatican, ayant sa résidence principale en France ou qui rejoint, en transit par la France, le pays dont il est le national ou le résident, ainsi que son conjoint et ses enfants ;

• Ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour français ou européen en cours de validité, ayant sa résidence principale en France ou qui rejoint, en transit par la France, son domicile dans un pays de l’Union européenne ou assimilé ;

• Ressortissant de pays tiers, en transit de moins de 24 heures en zone internationale ;

• Titulaire de passeport officiel ;

• Ressortissant étranger prenant ses fonctions dans une mission diplomatique ou consulaire, ou une organisation internationale ayant son siège ou un bureau en France, de même que son conjoint et ses enfants, ou séjournant en France sous couvert d’un ordre de mission émis par l’Etat d’appartenance ;

• Professionnel de santé étranger concourant à la lutte contre la Covid-19 ou recruté en qualité de stagiaire associé ;

• Équipage ou personnel étranger exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passager pour se positionner sur sa base de départ ;

• Ressortissant étranger qui assure le transport international de marchandises ;

Conducteur ou équipier d’autocar ou de train de passagers ;

• Membre d’équipage ou personne exploitant un navire de commerce ou de pêche ;

• Etudiant titulaire d’un VLS, d’un VCS pour études ou pour stages (hors VCS Concours), ou venant pour moins de 90 jours en provenance d’un pays dispensé de VCS, ou mineur scolarisé, justifiant d’un lieu d’hébergement en France ;

• Professeur ou chercheur employé ou invité par un établissement d’enseignement ou un laboratoire de recherche français qui se déplace à des fins d’études et d’enseignement ;

• Ressortissant de pays tiers disposant d’un VLS « passeport Talent » ou d’un VLS « salarié détaché ICT » ainsi que son conjoint et ses enfants ;

• Ressortissant étranger se rendant en France pour recevoir des soins dans un établissement hospitalier public ou privé.