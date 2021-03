L’Italie et la Tunisie aménagent un écosystème commun pour les startups

L’initiative « Lab Innova pour la Tunisie 2021 » lance des actions pour développer des projets de collaboration innovants entre l’Italie et la Tunisie afin de construire un écosystème commun pour les startups.

Financé par le Plan Extraordinaire du Made in Italy, le projet est géré par ICE – l’Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes – en coopération avec l’ambassade d’Italie à Tunis et en partenariat avec les homologues locaux Smart Tunisia, Smart Capital, Smart Tunisian Technoparks, Pôle de Compétitivité de Sousse et Pôle de Sidi Thabet.

Le projet, précise ICE dans un communiqué,s’inscrit dans le cadre d’un parcours de développement intégré pour 20 startups tunisiennes opérant dans l’innovation technologique de produits et services pouvant déboucher sur des partenariats dans des domaines d’intérêt commun comme la robotique, l’agritech & l’agriculture intelligente, les MedTech et les TIC (Blockchain, cybersécurité et intelligence artificielle). En Afrique, le format du Lab Innova a déjà été mis en œuvre en Éthiopie, en Angola, au Mozambique et en Ouganda, en général pour les petites et moyennes entreprises et avec un accent sur l’Agritech.

Pour la première fois, compte tenu de la situation unique de la Tunisie, pays dont le scénario productif est mieux structuré, le projet se concentrera davantage sur les startups et les secteurs plus stratégiques.

La Tunisie a récemment approuvé des mesures visant à favoriser les startups pour produire de l’innovation et lancer de nouveaux talents. Ces mesures ont conduit au Startup Act 2018, qui a développé le cadre juridique pour les startups tunisiennes, et par la suite pour les outils financiers pour aider les startups à travers différentes phases de développement, comme le programme Fonds des Fonds. Bien que l’écosystème des startups tunisiennes en soit encore à ses débuts, plusieurs exemples d’excellence font de la Tunisie l’un des pays les plus innovants d’Afrique.

Un total de 20 startups parmi celles sélectionnées et certifiées auront accès à la formation spécialisée. « L’esprit du projet – a déclaré Donatella Iaricci, directrice de l’ICE – Agence à Tunis – sera de créer les conditions de développement selon des modèles uniformes pour consolider les relations de collaboration commerciale et industrielle entre l’Italie et la Tunisie, en particulier dans les secteurs hautement technologiques ».