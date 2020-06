L’Italie rouvre ses frontières pour sauver sa saison touristique

Après un mois d’un prudent déconfinement, l’Italie rouvre ses frontières aux touristes européens mercredi, nouveau pas vers la normalisation et la relance du tourisme à l’approche de l’été.

« Le pays revient à la vie », a résumé le ministre des Affaires régionales, Francesco Boccia, alors que les vols internationaux reprennent au moins dans trois grandes villes – Rome, Milan et Naples.

Ce mercredi marque également le retour de la liberté de déplacement entre les 20 régions, du nord au sud de la péninsule, une mesure attendue avec impatience par les Italiens.

Encore traumatisée par ses 33.500 morts du Covid-19 en trois mois, l’Italie, impatiente de retourner à la normalité comme de relancer son économie, se déconfine progressivement depuis début mai.

Commerces, cafés et terrasses ont rouvert, de même que la grande majorité des monuments et sites touristiques: Basilique Saint-Pierre et Colisée à Rome, Pompéi, tour de Pise, cathédrales de Milan et Florence, musées du Vatican, etc.

La crise sanitaire « n’est pas terminée » a prévenu mardi, jour de Fête nationale, le président de la République Sergio Mattarella, qui a loué « l’unité » de son pays face à « l’ennemi invisible ».

En déplacement à Codogno, localité de Lombardie où était apparu mi-février le virus en Italie, il a appelé le pays à repartir, fort de la « solidarité et du courage » dont il a fait preuve en ces temps difficiles.

L’Italie a imposé un verrouillage économique début mars et a vu depuis le nombre de contaminations chuter régulièrement. Selon le dernier bilan quotidien officiel, 55 personnes sont décédées du Covid-19 ces dernières 24 heures.