 L’Italie  va booster ses investissements en Tunisie

Un protocole d’accord visant à stimuler les investissements des entreprises italiennes en Tunisie a été signé à Milan par l’Agence de promotion de l’investissement étranger et Promos Italia.

Le directeur général de la FIPA, Abdelbasset Ghanmi, et le président de Promos Italia, Alessandro Gelli, ont déclaré qu’il s’agit d’ « établir une coopération entre les deux structures, de concevoir une stratégie commune pour améliorer les relations commerciales entre l’Italie et la Tunisie, et d’ encourager l’échange de compétences techniques et les opportunités de formation ».

La Tunisie est une destination d’investissement attrayante pour les entreprises italiennes en raison de « sa proximité géographique, de sa réglementation en matière de promotion des investissements et du faible coût de production », a déclaré Gelli.

« En outre, la Tunisie représente pour l’Italie un pont sur la Méditerranée, une plateforme de production naturelle pour les entreprises italiennes engagées dans la diversification de leurs activités et la pénétration de nouveaux marchés en Afrique du Nord, dans le Golfe et en Afrique francophone. Dans ce pays, la présence des entreprises italiennes est forte et bien enracinée. »

Selon la FIPA, plus de 800 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, employant plus de 60 000 personnes.

En 2021, le commerce bilatéral a atteint 5,5 milliards d’euros (5,95 milliards de dollars), soit une hausse de 22 % par rapport aux 4,5 milliards d’euros de 2020.