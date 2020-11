L’OACA investira 14 millions de dinars pour l’extension de l’aéroport de Sfax

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk a affirmé, lundi, que son département œuvre à trouver les solutions à même de rétablir le rythme d’activité de l’aéroport de Sfax qui connait une régression du nombre de passagers et souffre d’un déficit d’environ 10 millions de dinars.

En réponse à une question posée par le député Noomane El Euch sur la situation de l’aéroport de Sfax, le ministre a fait savoir que l’OACA investira 14 millions de dinars pour l’extension de l’aéroport.

Le ministre a par ailleurs, évoqué la nécessité de reprendre les vols de Tunisair et de Tunisair express, à partir de l’aéroport de Sfax, soulignant l’importance de donner une profondeur africaine à l’activité de cet aéroport.

Sur un autre plan, le ministre a fait savoir que son ministère coordonne avec le ministère de l’équipement pour mettre en œuvre un plan visant à réduire les accidents qui surviennent au niveau des intersections des voies ferroviaires et des routes, précisant qu’il existe en tout, 1126 intersections de ce genre, dont 26% sont équipées.

Il a indiqué dans ce sens que la SNCFT conclura bientôt des marchés pour acquérir des barrières automatiques, ce qui limitera le nombre d’accident.

Il a évoqué l’intention de supprimer certaines intersections en construisant des ponts-routes, d’instaurer des caméras de surveillance, de clôturer les environs des voies ferrées, d’améliorer la visibilité et de fermer les intersections anarchiques.

Le ministre a aussi, considéré important d’améliorer l’organisation du trafic au niveau des intersections et à sensibiliser les citoyens quant à la nécessité d’être vigilants pour éviter les dangers liés aux croisements des voies ferrées et des routes.