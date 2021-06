L’OIT réaffirme son appui à la Tunisie

Le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, a souligné aujourd’hui, mercredi, que l’Organisation poursuivra son soutien à la Tunisie et son plaidoyer en faveur de son programme de réformes sociales et économiques. Dans une déclaration à l’issue de sa rencontre à Genève (Suisse), avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Ryder a souligné que les deus partie ont débattu des solutions à même de réduire les répercussions de la crise du Covid-19 en Tunisie, notamment sur le plan économique et social. Pour sa part, Mechichi a déclaré que l’entretien a offert l’opportunité d’examiner les moyens de renforcer davantage la coopération étroite entre la Tunisie et l’OIT qui joue, a-t-il dit, un rôle important dans la promotion du dialogue social en Tunisie et dans le soutien à tous les programmes docio-économiques visant à promouvoir le pays. Les deux parties ont, également, mis l’accent sur la nécessité d’instaurer plus de justice entre tous les pays concernant l’accélération de l’accès à la vaccination anti-Coronavirus. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi effectue une visite de travail les 8 et 9 juin courant à Genève.

- Publicité-