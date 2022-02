Renforcement de la coopération entre la Tunisie et l’OIT

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi s’est entretenu avec le président de l’Unité du dialogue social à l’Organisation internationale du travail (OIT), Youssef Ghallab, responsable technique du projet « Appui à l’administration du travail, au dialogue social et au renforcement de la protection sociale » au sujet des moyens de renforcer la coopération avec l’organisation concernant, notamment, le lancement de ce projet avec les trois partenaires sociaux.

Le ministre a mis l’accent, lors d’une rencontre tenue, hier jeudi au siège du ministère, sur les relations solides qui unissent la Tunisie à l’OIT, soulignant la volonté des partenaires de la production d’activer le Conseil National du Dialogue Social pour surmonter toutes les difficultés socioéconomiques que connaît le pays et engager les réformes profondes qui s’imposent.

Pour sa part, Youssef Ghallab a réitéré la volonté de l’OIT de continuer à soutenir la Tunisie, qualifiant de constructive la première réunion du comité de pilotage du projet « Appui à l’administration du travail, au dialogue social et au renforcement de la protection sociale » qui s’est tenue avec les partenaires sociaux.

19 projets ont été conclus entre en Tunisie et l’OIT dont, notamment, le projet de promotion du travail décent en Afrique du Nord, « Nous sommes tous contre le travail des enfants », « Appui à une migration équitable », et « Appui à l’administration du travail, au dialogue social et au renforcement de la protection sociale ».